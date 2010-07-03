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Москва 24

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Происшествия

18:18

Таксист сбил пешехода на МКАД и скрылся с места аварии

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает водителя такси, который сбил пешехода на МКАД и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на 0-м километре автодороге в районе шоссе Энтузиастов. "Разыскивается автомобиль такси бело-желтого цвета, который скрылся с места аварии", – рассказали в правоохранительных органах.

22 октября сотрудники ГИБДД задержали 52-летнего водителя такси по подозрению в нападении на пассажира. На Тестовской улице произошел конфликт между двумя мужчинами, таксист высадил пассажира из машины. Подозреваемый ранил его предметом, похожим на нож. Пострадавшего госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

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