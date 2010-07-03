Таксиста задержали по подозрению в нападении на пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ГИБДД задержали 52-летнего водителя такси на Краснопресненской набережной по подозрению в нападении на пассажира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЧП случилось на улице Тестовской. Произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого водитель высадил 32-летнего москвича из такси. При этом подозреваемый ранил пассажира предметом, похожим на нож, в поясницу и левую кисть. Потерпевшего госпитализировали.

На прошлой неделе водитель такси сбил ребенка в Таганском районе Москвы и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Талалихина.

