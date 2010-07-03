Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси сбил ребенка в Таганском районе столицы и скрылся с места аварии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу: улица Талалихина, дом № 6, строение 1. Сейчас ведется поиск подозреваемого, на месте ЧП работает полиция.

10 октября в Подмосковье водитель большегруза сбил девочку 2005 года рождения на тротуаре. С телесными повреждениями ее госпитализировали в больницу.

Несколькими днями ранее на севере Москвы водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.

