Водитель сбил пешехода и скрылся на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся с места ДТП.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления Росгвардии по столице, подозреваемого задержали.
Задержанным оказался 23-летний житель Московской области. Отмечается, что он был передан сотрудникам полиции.
Пострадавшему пешеходу вызвали бригаду скорой помощи. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что троллейбус наехал на пешехода на улице Мартеновская в столичном районе Новогиреево.