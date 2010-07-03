Водитель сбил пешехода и скрылся на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся с места ДТП.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления Росгвардии по столице, подозреваемого задержали.

Задержанным оказался 23-летний житель Московской области. Отмечается, что он был передан сотрудникам полиции.

Пострадавшему пешеходу вызвали бригаду скорой помощи. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что троллейбус наехал на пешехода на улице Мартеновская в столичном районе Новогиреево.