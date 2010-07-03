Троллейбус наехал на пешехода на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Троллейбус наехал на пешехода в районе Новогиреево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Мартеновская в районе дома № 30. В результате происшествия пострадал один человек.

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика наехал на людей на пешеходном переходе в городском округе Домодедово. ДТП произошло на улице Гагарина. Грузовой автомобиль ГАЗ проехал по пешеходному переходу, когда по нему шли люди.

Жертвой трагедии стала 7-летняя девочка, ее мать госпитализирована.

