Грузовик сбил людей на пешеходном переходе в Домодедове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель грузовика наехал на людей на пешеходном переходе в городском округе Домодедово, сообщает Агентство "Москва". Погиб ребенок, женщина пострадала.

ДТП произошло в 8:25 на улице Гагарина. Грузовой автомобиль ГАЗ проехал по пешеходному переходу, когда по нему шли люди. С места происшествия водитель скрываться не стал.

Полиция проводит проверку.

Авария с участием трех автомашин произошла в Лефортовском тоннеле в столице. Пострадал один человек. В районе происшествия затруднено движение транспорта. Затор перед тоннелем растянулся на три километра.

Водитель легкового автомобиля ранее сбил пешехода в столичном районе Чертаново.

