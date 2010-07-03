Около 1,5 тыс "лежачих полицейских" установят в Подмосковье

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Около 1,5 тысячи искусственных дорожных неровностей, или "лежачих полицейских", установят в Подмосковье до 15 ноября.

Как сообщает единый транспортный портал, в 2019 году стартовала программа под названием "Успокоение движения в Московской области".

"Возведение искусственных неровностей – это действенный способ заставить водителей соблюдать скоростной режим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП с трагическими последствиями чаще всего происходили на участках дорог крупных городов, поэтому там "лежачие полицейские" появятся в первую очередь.

В сообщении добавляется, что региональные власти ставят одной из основных задач снижение смертности в результате ДТП. Так, к 2024 году планируется сократить показатели в 3,5 раза.

Ранее стало известно, что в Москве установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог в 2020 году.