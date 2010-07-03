Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года. Документ опубликован на сайте администрации президента РФ.
"Разработать и утвердить государственную программу РФ по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения", – сказано в тексте документа.
Также президент поручил правительству до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах и не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.
До 1 декабря 2020 года президент поручил создать единую федеральную систему мониторинга автобусных пассажироперевозок между регионами РФ.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что министерство будет добиваться нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году.
Сейчас уже ведется работа над тем, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза. Глава МВД уточнил, что с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти вдвое. Однако он отметил, что пока дорожная ситуация в стране остается достаточно сложной.
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