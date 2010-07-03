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19:20

Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения

власть транспорт общество

19:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года. Документ опубликован на сайте администрации президента РФ.

"Разработать и утвердить государственную программу РФ по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения", – сказано в тексте документа.

Также президент поручил правительству до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах и не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.

До 1 декабря 2020 года президент поручил создать единую федеральную систему мониторинга автобусных пассажироперевозок между регионами РФ.

Правительству и Центробанку при участии Российского союза автостраховщиков поручено решить вопрос о создании центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте страны.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что министерство будет добиваться нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году.

Сейчас уже ведется работа над тем, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза. Глава МВД уточнил, что с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти вдвое. Однако он отметил, что пока дорожная ситуация в стране остается достаточно сложной.

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власть транспорт общество

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