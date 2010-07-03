На аварийно-опасных участках дорог Москвы установят 600 комплексов фотовидеофиксации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Москве установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В целях повышения безопасности дорожного движения Центр организации дорожного движения опубликовал конкурс на аренду 600 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены на столичных дорогах в течение следующего года. Большинство камер появится в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Часть камер будет установлена на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок", – сказано в сообщении.

За прошедшие полгода число погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 10%, отмечает ЦОДД.

При этом центр отметил, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.

Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.

ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер.

