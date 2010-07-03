Водитель легковой машины сбил пешехода на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в столичном районе Чертаново Центральное.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, авария произошла в районе дома 127 на Варшавском шоссе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее один человек пострадал в результате аварии в районе Орехово-Борисово Южное. В Гурьевском проезде столкнулись легковая машина и такси.