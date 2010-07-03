Водитель сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке столицы один человек пострадал в результате ДТП, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В районе Путевого проезда водитель легковой машины сбил пешехода. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее днем один человек пострадал при столкновении троллейбуса и мотоцикла в Хорошёво-Мнёвниках. Авария произошла в районе дома 76 на проспекте Маршала Жукова.

