Водитель легковой машины сбил девушку в Печатниках

На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля сбил девушку-пешехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Водитель наехал на нее на нерегулируемом переходе.
"Водитель легкового автомобиля совершил наезд на девушку на нерегулируемом переходе в районе дома № 7 на улице Полбина. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики", – сказали агентству.
По предварительной информации, пострадавшая получила нетяжелые травмы.
Ранее в ДТП попал автомобиль на Федеративном проспекте. Машина наехала на препятствие. Три человека пострадали. ДТП случилось на территории городской клинической больницы имени Мухина.
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