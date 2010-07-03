Водитель легковой машины сбил девушку в Печатниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля сбил девушку-пешехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Водитель наехал на нее на нерегулируемом переходе.

"Водитель легкового автомобиля совершил наезд на девушку на нерегулируемом переходе в районе дома № 7 на улице Полбина. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики", – сказали агентству.

По предварительной информации, пострадавшая получила нетяжелые травмы.

Ранее в ДТП попал автомобиль на Федеративном проспекте. Машина наехала на препятствие. Три человека пострадали. ДТП случилось на территории городской клинической больницы имени Мухина.

