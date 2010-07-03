На востоке столицы в ДТП со скорой пострадали три человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Федеративном проспекте на востоке столицы автомобиль скорой помощи попал в ДТП, передает Агентство "Москва".

Как уточнил собеседник агентства, машина наехала на препятствие, в результате чего пострадали три человека. Инцидент произошел на территории городской клинической больницы имени Мухина.

В ГИБДД подтвердили факт аварии, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на 57-м километре Киевского шоссе в ТиНАО автобус с 15 пассажирами съехал в кювет. Пострадали шесть человек, одного из них эвакуировали в больницу на санитарном вертолете. Возгорания после ЧП не было.