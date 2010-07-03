В посольстве РФ уточнили количество пострадавших в ДТП в Анталье

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22 российских туриста пострадали в ДТП в турецкой Анталье. Автобус, перевозивший их в аэропорт, перевернулся, уточняет посольство РФ в Facebook.

Семь человек отказались от медицинской помощи, их доставили в аэропорт. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, помещены в различные медучреждения Антальи.

Сейчас в больницах остаются восемь россиян с ушибами и травмами различной степени тяжести. Жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное.

Авария произошла вечером в субботу, 21 сентября. Все туристы находились на отдыхе в курортной зоне Кемера.

Автобус с россиянами перевернулся в турецкой Анталье



Ранее сообщалось, что в ДТП травмы получили 16 человек, 14 из них – россияне.