Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в Турции детей

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Российские дети, получившие ожоги во время шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ.

Инцидент произошел на ужине в отеле в поселке Кестель. Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла.

По словам отца сыновей, у одного из них ожоги второй и третьей степени – обожжено 27% тела. Ближайшие сутки дети проведут под наблюдением врачей.

Генконсульство России направило запрос в местную полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Всего пострадали восемь туристов из разных стран.

