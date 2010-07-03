Двое детей из России пострадали в отеле в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в отеле в Турции. Их случайно облили на ужине. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на отца пострадавших.
Это случилось в поселке Кестель. Повар допустил ошибку во время шоу, посвященного завершению тура.
"Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе – два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени", – рассказал отец мальчиков.
Первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов, а "соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее".
Владельцы отеля взяли на себя ответственность за случившееся, оплатили лечение и перелет в Россию.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в этом году туристический сезон оказался очень тяжелым для российских туристов. Зафиксировано 88 случаев летального исхода и около 40 фактов медицинской эвакуации.
18 августа в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя россиянка. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, девочка захлебнулась. Она впала в кому и через 10 дней после ЧП умерла в больнице.
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