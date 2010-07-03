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08:28

Двое детей из России пострадали в отеле в Турции

происшествия туризм за рубежом

08:28

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Фото: depositphotos/fransz

Двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в отеле в Турции. Их случайно облили на ужине. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на отца пострадавших.

Это случилось в поселке Кестель. Повар допустил ошибку во время шоу, посвященного завершению тура.

"Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе – два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени", – рассказал отец мальчиков.

Первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов, а "соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее".

Владельцы отеля взяли на себя ответственность за случившееся, оплатили лечение и перелет в Россию.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в этом году туристический сезон оказался очень тяжелым для российских туристов. Зафиксировано 88 случаев летального исхода и около 40 фактов медицинской эвакуации.

18 августа в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя россиянка. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, девочка захлебнулась. Она впала в кому и через 10 дней после ЧП умерла в больнице.

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происшествия туризм за рубежом

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