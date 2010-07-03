Пострадавшая в Турции 12-летняя россиянка умерла в больнице

17:15
17:15
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Фото: соцсети
Двенадцатилетняя россиянка Алиса, пострадавшая из-за несчастного случая в бассейне отеля в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
"С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле Санхилл в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца", – передает РИА Новости слова Касимовой.
Посольство выражает соболезнования родителям, родным и близким девочки.
Генконсульство совместно с властями Турции пообещало обеспечить помощь в организации репатриации тела.
Также пресс-атташе сообщила, что российская сторона продолжает следить за расследованием трагического инцидента.
Ранее сообщалось, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле Санхилл в Бодруме. Случай признан страховым. Расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита. Туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям девочки.
Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин. Насос остановили, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась, достать ее из бассейна удалось, лишь сломав трубу, не помогло даже отключение работающего насоса.
Очевидцы вытащили Алису из воды и вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть отделение реанимации. На прошлой неделе в Турцию прилетели петербургские врачи, чтобы помочь зарубежным коллегам.
Алиса не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды.
Сотрудников отеля задержали.
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