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17:15

Пострадавшая в Турции 12-летняя россиянка умерла в больнице

происшествия за рубежом туризм дети

17:15

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Фото: соцсети

Двенадцатилетняя россиянка Алиса, пострадавшая из-за несчастного случая в бассейне отеля в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

"С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле Санхилл в Бодруме. По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца", – передает РИА Новости слова Касимовой.

Посольство выражает соболезнования родителям, родным и близким девочки.

Генконсульство совместно с властями Турции пообещало обеспечить помощь в организации репатриации тела.

Также пресс-атташе сообщила, что российская сторона продолжает следить за расследованием трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле Санхилл в Бодруме. Случай признан страховым. Расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита. Туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям девочки.

Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин. Насос остановили, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась, достать ее из бассейна удалось, лишь сломав трубу, не помогло даже отключение работающего насоса.

Очевидцы вытащили Алису из воды и вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть отделение реанимации. На прошлой неделе в Турцию прилетели петербургские врачи, чтобы помочь зарубежным коллегам.

Алиса не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды.

Сотрудников отеля задержали.

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происшествия за рубежом туризм дети

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