В Турции задержали сотрудников отеля, где пострадала россиянка

Сотрудников отеля в городе Бодрум, где пострадала 12-летняя россиянка, задержали.
"Дело касательно инцидента в отеле Sunhill направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", – цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову.
Ранее сообщалось, что в турецком отеле пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась. Извлечь ребенка из бассейна удалось, лишь сломав трубу, – не помогло даже отключение работающего насоса.
Пострадавшая не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды. В посольстве России в Анкаре рассказали, что девочка находится в критическом состоянии в больнице городе Денизли.
Генконсульство России следит за ситуацией, страховая компания предпринимает необходимые меры.
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