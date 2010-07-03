В Турции задержали сотрудников отеля, где пострадала россиянка

Фото: официальный сайт отеля Sunhill

Сотрудников отеля в городе Бодрум, где пострадала 12-летняя россиянка, задержали.

"Дело касательно инцидента в отеле Sunhill направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", – цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову.

Ранее сообщалось, что в турецком отеле пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась. Извлечь ребенка из бассейна удалось, лишь сломав трубу, – не помогло даже отключение работающего насоса.

Пострадавшая не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды. В посольстве России в Анкаре рассказали, что девочка находится в критическом состоянии в больнице городе Денизли.

Генконсульство России следит за ситуацией, страховая компания предпринимает необходимые меры.

