Почему десятки российских туристов гибнут в Турции

Анталья – одно из самых популярных курортных направлений в Турции среди россиян. Однако с начала текущего года там умерли десятки российских туристов. Об этом рассказали в Генеральном консульстве России в Анталье и вместе с тем призвали граждан быть внимательными на отдыхе к своему здоровью и своих близких. Разбираемся, из чего складывается такая статистика и на что надо обратить внимание при выезде за границу.



"Печальная статистика"

Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что в 2018 году местные курорты посетили 4,8 миллиона россиян. А в текущем году на отдыхе побывали уже 2,7 миллиона граждан. При этом, по прогнозам, к концу года их число может превысить пять миллионов. Рогоза отмечает, что поток российских туристов ежегодно увеличивается. Вместе с тем, по данным Генконсульства России в Анталье, с начала 2019 года там умерли десятки россиян.





Олег Рогоза генконсул России в Анталье Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких.

Рогоза также пояснил, на что стоит обратить внимание, чтобы провести свой отдых за рубежом максимально безопасно. По его словам, люди перед поездкой не всегда "трезво" оценивают состояние собственного здоровья. Особенно это касается пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, серьезными факторами являются злоупотребление алкоголем, невнимательность на воде и при выезде на экскурсии.





Олег Рогоза генконсул России в Анталье В 2019 году из Антальи при содействии страховых компаний и центра медицины катастроф "Защита" при Минздраве России санавиацией были эвакуированы в российские медучреждения восемь тяжелобольных.

Дипломат также посоветовал туристам тщательно следить за своими детьми. У бассейнов и на пляже должны быть спасатели, но это не является поводом для взрослых ослаблять бдительность. "Настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах", – подчеркнул он.

Помимо этого, Рогоза добавил, что в первом полугодии в южных курортных регионах Турции наблюдается увеличение числа ДТП. По его словам, за это время более ста россиян в качестве пассажиров оказались свидетелями аварий, которые произошли по вине водителей. Дипломат подчеркнул, что "особо тревожная ситуация" складывается с пешеходами. По его данным, с начала года было зафиксировано 16 случаев наезда на туристов. В связи с этим он порекомендовал россиянам быть внимательными при пересечении проезжей части и не забывать об универсальных правилах дорожного движения.

Как обезопасить себя на отдыхе?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что заявление генконсула России в Анталье о десятках россиян, умерших там с начала года, не следует вырывать из контекста. Его нужно сопоставлять с тем, что направление пользуется высоким спросом и является одним из самых крупных "выездных рынков". Поэтому называть его очень рискованным неправильно. "Просто при большом турпотоке естественно, что какая-то часть людей простужается, травится и так далее", – говорит эксперт.

С ним согласен и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. При этом он добавил, что в любом случае российским туристам следует обратить внимание на организацию собственного отдыха за рубежом. Оба эксперта в разговоре с Москвой 24 дали ряд советов по тому, как обезопасить себя при выезде за границу.

Полис страхования – лучший друг туриста

Для въезда в страны Шенгенского соглашения наличие страховки является обязательным условием. Но Турция в него не входит, отмечает Барзыкин. При этом практически все туроператоры при реализации турпакетов страховки продают. Они недорогие, но могут сыграть решающую роль, если на отдыхе вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация, говорит эксперт.

По словам Осауленко, страховой полис можно и вовсе назвать ахиллесовой пятой российских туристов. Люди пытаются на нем сэкономить, но это неправильно, подчеркивает эксперт. Лучше брать чуть более расширенную страховую линейку с большим числом страховых случаев.

Отдыхать так отдыхать – это плохой девиз

Путешествуя за рубеж, человек меняет вокруг себя обстановку, в том числе климат и питание, напоминает Осауленко. Но он может и не знать, как на такое отреагирует организм. Эксперт отмечает, что для своей же безопасности лучше не злоупотреблять прелестями all inclusive. Это относится как к чрезмерному потреблению еды, так и к распитию алкоголя в неконтролируемых количествах. Последний пункт особенно способен спровоцировать ситуации, которые могут закончиться трагически. Эксперта поддерживает и Барзыкин. По его мнению, all inclusive – это, конечно, повод отдохнуть, но "на третий день надо прекращать".

За пределами отеля не терять бдительность

За пределами туристского комплекса не следует терять бдительность, говорят эксперты. Особенно это касается выездов на экскурсии. Эксперты рекомендуют выбирать экскурсии, которые приобретаются в комплексе с турпакетом, поскольку туроператоры их заказывают у проверенных компаний. Поэтому нарваться на автобус с поломками или неадекватного водителя шансов немного. Просто потому, что туроператор несет ответственность за туриста. А если есть желание сэкономить и взять тур на улице, то тут следует отдавать себе отчет, что в таком случае любые риски значительно возрастают.



