Россиянам упростили въезд еще в одну страну

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Россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы не на 30, а на 90 дней. Об этом сообщает "Российская газета". С 25 июля вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой. Теперь российским гражданам для пребывания на Мальдивских островах в течение трех месяцев достаточно иметь действующий загранпаспорт.

Гражданам РФ также разрешили въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Мальдивской Республики в течение установленного периода со дня въезда. При этом посещать страну без визы нельзя, если целью поездки является работа, учеба или постоянное проживание.

Мальдивские острова – известное туристическое направление, хотя рост его популярности сдерживают высокие цены на перелет. Согласно данным Росстата, в прошлом году российские туристы совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы. Это почти на 27% больше, чем годом ранее, отметили в ведомстве.

25 июня 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований между странами. Лавров отметил тенденцию роста турпотока из России на Мальдивы. По его словам, партнеры заверили российскую сторону, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов.

В настоящее время безвизовый режим для россиян действует в 116 странах мира. РФ занимает 51-ю строчку в "Индексе паспортов".

Ранее сообщалось, что в 2018 году лучшим в мире путешественники считают остров Ява. Таковы итоги опроса, который ежегодно проводит издание Travel & Leisure. В тройку лидеров рейтинга также вошли два других индонезийских острова: Бали и Ломбок.