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Москва 24

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08:21

"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

туризм безопасность

08:21

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщение о том, что в турецкой Анталье с начала года умерли десятки россиян, передает РБК.

По его словам, это, в первую очередь, связано с тем, что туристы невнимательно относятся к состоянию своего здоровья во время отпуска. Осауленко подчеркнул, что речь чаще идет о категории людей выше среднего возраста.

Еще одна причина, по мнению эксперта, это экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.

Кроме того, среди рисков для безопасного отдыха глава "Турпомощи" назвал шведский стол и турпакет all inclusive. Он напомнил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян из-за большого ценового выбора – от бюджетного отдыха до сегмента luxury.

Ранее генконсул РФ Олег Рогоза заявил, что число смертей туристов в Анталье с начала года исчисляется десятками. По его словам, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, обостряющимися в другом климате, и пожилые люди. Также причинами трагедий являются злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное поведение на экскурсиях.

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туризм безопасность

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