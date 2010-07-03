Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Травмы получили 16 человек, 14 из них – россияне, сообщает CNN Turk.

Авария произошла рядом с поселком Аксу. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. У четырех человек зафиксировали опасные для жизни ранения.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристы ехали в аэропорт.

В Генконсульстве РФ в Антелье уточнили, что среди пострадавших 15 россиян. Тяжелораненых в их числе них нет, жизням туристов ничто не угрожает.

Всего в автобусе находилось 22 человека, семь из которых продолжили путь в аэропорт, поскольку у них не было никаких жалоб. 15 госпитализировали. На данный момент восемь человек остаются в больницах.

Ранее в одном из отелей турецкой Аланьи российские дети получили ожоги во время шоу. Инцидент случился на ужине в отеле в поселке Кестель.

До этого в Анталье скончался российский турист 2001 года рождения, получивший травмы во время полета на водном парашюте.