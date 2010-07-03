Россияне часто попадают в аварии в Турции из-за незнания местных ПДД – дипломат

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Большое число россиян погибают в ДТП в Турции на пешеходных переходах, так как не учитывают различия в правилах дорожного движения. Об этом заявил советник консульского департамента МИД России Антон Скворцов, передает РИА Новости.

"Несчастные и смертельные случаи в Турции зачастую связаны с легкомысленным поведением самих туристов. Максимально, что можно сделать – это усилить информированность самих туристов пред поездкой, в том числе в Турцию", – сказал он на заседании круглого стола о безопасности российских туристов Турции.

По его наблюдениям, человек начинает ощущать себя на отдыхе, еще когда садится в самолет.

Ранее в турецкой провинции Битлис случилось ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Погибли 10 человек и семь получили ранения.

