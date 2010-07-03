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16 сентября, 20:39

В Турции скончался пострадавший во время парасейлинга россиянин

происшествия за рубежом

16 сентября, 20:39

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Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили о кончине российского туриста 2001 года рождения, получившего травмы во время полета на водном парашюте. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что молодой человек умер, не приходя в сознание. Сейчас генконсульство выясняет причины трагедии, чтобы привлечь к ответственности виновных. Турецкие СМИ пишут, что после случившегося полиция арестовала владельца компании, занимающейся организацией полетов, и одного из ее сотрудников.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе Коньяалты в провинции Анталья. Во время полета оборвался канат, соединявший парашют с катером. Были госпитализированы два гражданина России – сильным ветром их отбросило на пальмовые деревья на берегу. Данных о состоянии второго пострадавшего в настоящий момент нет.

Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала сезона в Турции погибли 88 человек, зафиксировано еще 40 случаев медицинской эвакуации. По словам дипломата, причин трагедий было несколько: например, состояние здоровья туристов, смена климата и ДТП с автобусами.

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происшествия за рубежом

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