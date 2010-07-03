Посольство России предупредило о риске заражения денге в Непале

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Посольство РФ в Непале рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в южные районы страны из-за риска заражения денге.

"Численность инфицированных в стране приближается к десяти тысячам человек. Зафиксированы смертельные случаи", – говорится на странице посольства в соцсети Facebook.

Лихорадка денге распространена в странах с жарким влажным климатом. Симптомы заболевания − высокая температура, интоксикация, сыпь. По словам медиков, вакцины против этой инфекции нет, а лечение проводится симптоматическими средствами. Осложнения могут вызвать сильные внутренние кровотечения.

В феврале россиянина с лихорадкой денге госпитализировали сразу после приземления самолета. После путешествия в Таиланд турист попал в медучреждение. В том же месяце его состояние улучшилось, и пациента выписали.

