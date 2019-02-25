Подхватившему лихорадку Денге россиянину стало лучше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Турист из России, отдохнувший в Таиланде, попал в больницу с лихорадкой Денге. По данным Роспотребнадзора, врачи забрали его прямо из столичного аэропорта Шереметьево, передает Агентство "Москва".

Мужчину госпитализировали еще 22 февраля сразу после приземления самолета. По словам медиков, сейчас его состояние улучшилось.

"Заболевание переносится комарами, поэтому основной мерой профилактики является защита от комаров в тропических странах. В наших широтах такие комары не живут", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Денге относится к вирусным инфекциям. Среди характерных симптомов высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Осложнения могут вызвать сильные внутренние кровотечения.