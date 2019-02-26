Подхватившего лихорадку Денге россиянина выпишут 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Российского туриста, который подхватил лихорадку денге на отдыхе в Таиланде, выпишут из больницы 26 января. Об этом сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.

"Он выписывается сегодня",– сказала собеседница агентства.

Роспотребнадзор подтвердил, что у пассажира, прилетевшего в Шереметьево из Бангкока 22 февраля, диагностировали лихорадку денге. Мужчину госпитализировали сразу после приземления самолета. 25 февраля медики заявили, что состояние больного улучшилось. По данным СМИ, за неделю до возвращения россиянин лечился в больнице Бангкока и летел со справкой.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, которое распространено в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Его переносчиками являются комары желтолихорадочные. В числе симптомов лихорадки денге – высокая температура, тошнота, сыпь, головная боль. По словам специалистов, заболевший человек не представляет опасности для окружающих.

Туристы чаще всего заражаются тропическими лихорадками в Таиланде, на Мальдивах и в Доминиканской республике, пояснил советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. К таким заболеваниям, помимо денге, относятся малярия, зика, чикунгунья и желтая лихорадка, уточнил он.