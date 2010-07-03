Причину эпидемий кори назвали в ЮНИСЕФ

Отсутствие прививок от кори у 169 миллионов детей в 2010–2017 годах вызвало эпидемии в ряде стран. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ЮНИСЕФ.
При этом каждый год без вакцинации оставались более 21 миллиона детей.
"Если мы серьезно настроены на предупреждение распространения этого опасного, но предотвратимого заболевания, необходимо привить каждого ребенка как в богатых, так и в бедных странах", – считает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
В организации подчеркнули, что с начала текущего года число зарегистрированных в мире случаев кори превысило 110 тысяч. Это почти на 300% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
Ранее столичный Роспотребнадзор начал выяснять причину вспышки кори в общежитии для строителей. Среди заболевших граждане Турции, Узбекистана и приезжий из Башкортостана.
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