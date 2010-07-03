Роспотребнадзор выясняет причину вспышки кори в столичном общежитии

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Управление Роспотребнадзора по Москве выясняет обстоятельства вспышки кори в общежитии для строителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Организован комплекс противоэпидемических мероприятий как непосредственно в общежитии, так и на строительных площадках города.

На сегодняшний день подтверждено три случая заболевания корью. Среди заболевших гражданин Турции, Узбекистана и приезжий из Башкортостана.

Заболевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционный стационар.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине. К настоящему времени уже зарегистрировано порядка 300 случаев.