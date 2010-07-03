В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС

Фото: ТАСС/AP/Mary Altaffer

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине. Об этом сообщает ТАСС.

Градоначальник рассказал, что ситуация в городе сложилась крайне тяжелая: к настоящему времени уже зарегистрировано порядка 300 случаев. При этом он отметил, что за 2017 год во всем мегаполисе было зафиксировано только два случая.

Мэр настоятельно рекомендовал всем непривитым пройти вакцинацию и предупредил о системе штрафов за нарушение: за отказ может быть назначен штраф в размере тысячи долларов.

С осени 2018 года в Нью-Йорке заразились корью 285 человек, причем 250 из них живут именно в Бруклине. Сообщается, что в 21 случае пациентов пришлось госпитализировать.

Ранее в России выросло число заболевших корью, вспышки инфекции зафиксированы в Москве, Новосибирске, Дагестане и Владимирской области. Эксперты считают, что причина распространения вируса – массовые отказы от вакцинации.

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи.

