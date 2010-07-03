Роспотребнадзор рассказал об ограничениях для непривитых от кори

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях к тем, кто по какой-либо причине не сделает прививку от кори, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее сообщалось, что ведомство планирует дополнительную вакцинацию от кори. Сроки проведения так называемой "подчищающей" иммунизации – с 1 апреля по 1 октября. Коснется она как граждан России, так и иностранцев, которые работают в РФ. Прививки должны получить все, кто не переболел корью и не был ранее вакцинирован от этой опасной болезни.

В некоторых регионах власти выпустили распоряжения о временном запрете посещения детсадов, школ, вузов теми, кто не привит.

"Это вполне соответствует действующему законодательству, если в регионе, муниципалитете или отдельном образовательном учреждении сложились определенные условия", – пояснили в Роспотребнадзоре. Подчеркивается, что эта мера допускается при угрозе возникновения эпидемий, то есть когда лишь наметился рост заболеваемости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор объявил об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики кори. Линия будет работать с 4 по 18 марта. Специалисты расскажут гражданам об основных правилах профилактики кори и мерах, которые необходимо предпринять при контакте с заболевшим. Родители же смогут узнать, как уберечь своих детей от инфекции.

В прошлом году число случаев заболевания корью в России выросло в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Корь – инфекционное вирусное заболевание. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи.