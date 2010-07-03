Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики кори

Роспотребнадзор объявил об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики кори. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Линия будет работать с 4 по 18 марта. Специалисты расскажут гражданам об основных правилах профилактики кори и мерах, которые необходимо предпринять при контакте с заболевшим. Родители же смогут узнать, как уберечь своих детей от инфекции.
28 февраля сообщалось, что вспышки кори были зафиксированы в ряде регионов России, в том числе в Москве, Дагестане, Новосибирской и Владимирской областях.
По данным Роспотребнадзора, в 2018 году выявлено 2538 новых случаев заболевания корью, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Специалисты полагают, что причиной распространения вируса стал массовый отказ граждан от вакцинации.
Корь – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет 8–14 дней. Симптомы – высокая температура, кашель, сыпь, конъюнктивит, головная боль.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году от кори умерло около 110 тысяч человек, в основном, дети в возрасте до пяти лет.
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