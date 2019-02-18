Почти 140 человек скончались на Филиппинах из-за вспышки кори

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Не менее 136 человек скончались на Филиппинах из-за вспышки кори, более восьми тысяч заболели, передает портал Rappler со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 70 умерших и более 4,3 тысячи заболевших. Министерство здравоохранения зафиксировало 8,4 тысячи случаев заражения с 1 января по 16 февраля. Это на 253 процента больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Среди заболевших 64 процента не прививались от кори, что является основной причиной ее распространения.

В 2018 году корью заразились более 82 тысяч человек, свидетельствуют данные Европейского регионального бюро ВОЗ. Из-за кори у студента третьего курса одно из зданий НИУ ВШЭ в Хитровском переулке закрыли на карантин. Он продлится до 26 февраля.