В России выросло число заболевших корью

В России увеличилось количество заболевших корью, вспышки инфекции зафиксированы в Москве, Новосибирске, Дагестане и Владимирской области, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Точного числа заболевших за январь-февраль пока не называют. В прошлом году заболеваемость увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, было зафиксировано 2538 новых случаев.
Эксперты считают, что причина распространения вируса – массовые отказы от вакцинации. "Мое предположение, что народ там перестал активно иммунизироваться, поэтому началась новая волна", – высказала мнение главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова.
Корь – инфекционное вирусное заболевание. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи.
Ранее сообщалось, что почти 500 студентов Высшей школы экономики временно отстранены от занятий из-за отсутствия прививки. Корпус вуза на Хитровской площади закрыли на карантин после того, как у студента третьего курса подтвердилась корь. В другом корпусе − на Мясницкой улице − организован пункт вакцинации. В университете отмечают, что отстранение студентов − необходимая мера.
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