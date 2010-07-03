Роспотребнадзор предупредил туристов о лихорадке Денге в Шри-Ланке

Фото: ТАСС/Eranga Jayawardena/AP

Роспотребнадзор предупредил туристов о распространении лихорадки Денге в Шри-Ланке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что она широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия). За первые два месяца 2019 года в стране зарегистрировано 8,9 тысячи случаев заболевания.

Официальные власти контролируют ситуацию и сдерживают распространение комаров – переносчиков лихорадки. Для профилактики нужно защищаться от укусов насекомых: носить максимально закрытую одежду, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте вашего путешествия.

22 февраля россиянина с лихорадкой Денге госпитализировали сразу после приземления самолета. Отдохнувший в Таиланде турист попал в больницу. 25 февраля его состояние улучшилось, 26 февраля пациента выписали.