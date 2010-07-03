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04:44

Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции

происшествия за рубежом туризм

04:44

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Фото: Скриншот с видео Life.ru

Два гражданина России пострадали при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции. Об этом сообщило в субботу, 14 сентября, в Facebook генконсульство РФ в Анталье.

По неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером. Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу.

Они получили травмы различной степени тяжести в результате падения с высоты и были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым.


Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала сезона в Турции погибли 88 человек, зафиксировано еще 40 случаев медицинской эвакуации.

Дипломат объяснил, что причин трагедий было несколько: например, состояние здоровья туристов, смена климата и ДТП с автобусами.

Посол также указал на опасность системы "все включено". Ерхов отметил, что употребление алкоголя зачастую исключает инциденты из категории страховых случаев.

Увеличение случаев гибели туристов в Турции не повлияло на россиян

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происшествия за рубежом туризм

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