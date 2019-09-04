Смертельный отдых? Почему десятки российских туристов гибнут в Турции

Турецкое курортное направление – одно из самых популярных у россиян. Однако с начала текущего года там умерли десятки российских туристов, по данным Генерального консульства России в Анталье. Разбираемся, из чего складывается такая статистика и на что надо обратить внимание при выезде за границу.

"Печальная статистика"

Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что в 2018 году местные курорты посетили 4,8 миллиона россиян. По его словам, поток российских туристов ежегодно увеличивается. Вместе с тем, по данным Генконсульства России в Анталье, с начала 2019 года там умерли десятки россиян.





Олег Рогоза генконсул России в Анталье Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких.

Рогоза также пояснил, на что стоит обратить внимание, чтобы провести свой отдых за рубежом максимально безопасно. По его словам, люди перед поездкой не всегда "трезво" оценивают состояние собственного здоровья. Особенно это касается пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, серьезными факторами являются злоупотребление алкоголем, невнимательность на воде и при выезде на экскурсии.

Дипломат также посоветовал туристам тщательно следить за своими детьми. У бассейнов и на пляже должны быть спасатели, но это не является поводом для взрослых ослаблять бдительность.



Олег Рогоза генконсул России в Анталье Настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах.

Помимо этого, Рогоза добавил, что в первом полугодии в южных курортных регионах Турции наблюдается увеличение числа ДТП. По его словам, за это время более ста россиян в качестве пассажиров оказались свидетелями аварий, которые произошли по вине водителей. Дипломат подчеркнул, что "особо тревожная ситуация" складывается с пешеходами. В связи с этим он порекомендовал россиянам быть внимательными при пересечении проезжей части и не забывать об универсальных правилах дорожного движения.

Трагедии на отдыхе

28 августа стало известно, что в турецкой больнице умерла двенадцатилетняя россиянка Алиса. С ребенком произошел несчастный случай в одном из отелей Бодрума: ее руку засосало в трубу бассейна. Отец девочки попытался спасти ее, нырнув за дочерью. К нему подоспели еще несколько отдыхающих в отеле. Однако помочь Алисе не удалось, она захлебнулась. Достать ребенка из бассейна смогли, лишь сломав трубу, не помогло даже отключение работающего насоса. Алиса не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды.

Девочке вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу Бодрума. Позднее было решено перевезти ее в государственную медицинскую клинику города Денизли. Кроме того, в Турцию прилетели российские врачи, чтобы помочь своим турецким коллегам. Транспортировать Алису на лечение в Россию не стали из-за высокого риска осложнений. Тем не менее, несмотря на неоднократные попытки реанимировать девочку, ее сердце остановилось.

"В начале четвертого Алиска умерла... Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше", – написал в соцсетях отец девочки.

Сотрудников отеля, по чьей вине могло произойти ЧП, задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Еще об одном несчастном случае стало известно 30 августа. СМИ сообщили, что в Турции впала в кому девятнадцатилетняя россиянка. Девушка якобы плавала в бассейне в маске. Причем она находилась под присмотром матери. Однако внезапно ей стало плохо.

Позднее в Генконсульстве России в Анталье сообщили, что россиянку транспортировали из Турции в Москву после несчастного случая в аквапарке в Аланье. Причем произошло это еще в четверг. "Благодаря скоординированным действиям страховой компании, турецких специалистов и экспертов Центра медицинской эвакуации ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации", – сообщили в дипмиссии.

Транспортировка была организована за счет средств страхового лимита и прошла в штатном режиме. После перелета россиянку доставили в один из медицинских центров столицы.

Другое ЧП произошло в Турции в июле с 16-летней россиянкой, в результате которого она скончалась. По словам родителей девушки, турецкие врачи не выдали никаких медсправок, а только свидетельство о смерти с указанием причины. А в родной Красноярск тело подростка якобы доставили без некоторых внутренних органов. Российские следователи назначили судмедэкспертизу.

Тем не менее директор клиники "Яшам Хастанеси" в Аланье Нуртач Ары отрицает все обвинения. По ее словам, девочка поступила в медучреждение слишком поздно и в крайне тяжелом состоянии с перитонитом. Из-за этого было невозможно спасти подростка. Ложными обвинения назвал и глава управления здравоохранения турецкой провинции Анталья Унал Хюлюр.

3 сентября в посольстве РФ в Анкаре сообщили о гибели несовершеннолетней россиянки из-за несчастного случая в бассейне одного из отелей.

"Утонула россиянка 2013 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось", – рассказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова. Инцидент произошел в отеле Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

Как обезопасить себя?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что заявление генконсула России в Анталье о десятках россиян, умерших там с начала года, не следует вырывать из контекста. Его нужно сопоставлять с тем, что направление пользуется высоким спросом и является одним из самых крупных "выездных рынков". Поэтому называть его очень рискованным неправильно. "Просто при большом турпотоке естественно, что какая-то часть людей простужается, травится и так далее", – говорит эксперт.

С ним согласен и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. При этом он добавил, что в любом случае российским туристам следует обратить внимание на организацию собственного отдыха за рубежом. Оба эксперта в разговоре с Москвой 24 дали ряд советов по тому, как обезопасить себя при выезде за границу.

Полис страхования – лучший друг туриста

Для въезда в страны Шенгенского соглашения наличие страховки является обязательным условием. Но Турция в него не входит, отмечает Барзыкин. При этом практически все туроператоры при реализации турпакетов страховки продают. Они недорогие, но могут сыграть решающую роль, если на отдыхе вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация, говорит эксперт.

По словам Осауленко, страховой полис можно и вовсе назвать ахиллесовой пятой российских туристов. Люди пытаются на нем сэкономить, но это неправильно, подчеркивает эксперт. Лучше брать чуть более расширенную страховую линейку с большим числом страховых случаев.

Отдыхать так отдыхать – это плохой девиз

Путешествуя за рубеж, человек меняет вокруг себя обстановку, в том числе климат и питание, напоминает Осауленко. Но он может и не знать, как на такое отреагирует организм. Эксперт отмечает, что для своей же безопасности лучше не злоупотреблять прелестями all inclusive. Это относится как к чрезмерному потреблению еды, так и к распитию алкоголя в неконтролируемых количествах. Последний пункт особенно способен спровоцировать ситуации, которые могут закончиться трагически. Эксперта поддерживает и Барзыкин. По его мнению, all inclusive – это, конечно, повод отдохнуть, но "на третий день надо прекращать".

За пределами отеля не терять бдительность

За пределами туристского комплекса не следует терять бдительность, говорят эксперты. Особенно это касается выездов на экскурсии. Эксперты рекомендуют выбирать экскурсии, которые приобретаются в комплексе с турпакетом, поскольку туроператоры их заказывают у проверенных компаний. Поэтому нарваться на автобус с поломками или неадекватного водителя шансов немного. Просто потому, что туроператор несет ответственность за туриста. А если есть желание сэкономить и взять тур на улице, то тут следует отдавать себе отчет, что в таком случае любые риски значительно возрастают.



