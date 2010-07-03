Несовершеннолетняя россиянка погибла в Анталье

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В посольстве РФ в Анкаре подтвердили информацию о гибели несовершеннолетней россиянки из-за несчастного случая в бассейне одного из отелей в Анталье.

"Утонула россиянка 2013 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось", – цитирует ТАСС пресс-атташе посольства Ирину Касимову.

Инцидент произошел 3 сентября в отеле Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. В конце августа двенадцатилетняя россиянка Алиса, пострадавшая из-за несчастного случая в бассейне отеля в турецком Бодруме, умерла в больнице. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин. Насос остановили, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась.

Еще об одном несчастном случае стало известно 30 августа. СМИ сообщили, что в Турции впала в кому девятнадцатилетняя россиянка. Девушка якобы плавала в бассейне в маске. Причем она находилась под присмотром матери. Однако внезапно ей стало плохо.

