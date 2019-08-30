В Турции 19-летняя россиянка впала в кому – СМИ

Студентка из Москвы впала в кому после несчастного случая в бассейне турецкого отеля, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
Уточняется, что 19-летняя девушка плавала в маске в бассейне в присутствии матери, но внезапно ей стало плохо. Сейчас она находится в реанимации одной из российских клиник.
Ранее в турецкой больнице скончалась 12-летняя россиянка, пострадавшая из-за несчастного случая в отеле Бодрума. Ее руку засосало в трубу бассейна. На помощь подоспели отец девочки и еще семеро мужчин. Насос удалось остановить, однако руку вытащили только после того, как сломали трубу.
Ребенок слишком долго находился под водой без воздуха и захлебнулся. Через несколько дней девочка умерла в отделении реанимации города Денизли, так и не придя в сознание. Генконсульство РФ совместно с властями Турции пообещало обеспечить помощь в организации репатриации тела.
Также в Турции в июле скончалась 16-летняя россиянка. По словам отца девушки, в Красноярск тело дочери доставили без некоторых внутренних органов. Российские следователи назначили судмедэкспертизу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.