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11:19

В Турции 19-летняя россиянка впала в кому – СМИ

происшествия за рубежом

11:19

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Фото: depositphotos/fransz

Студентка из Москвы впала в кому после несчастного случая в бассейне турецкого отеля, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Уточняется, что 19-летняя девушка плавала в маске в бассейне в присутствии матери, но внезапно ей стало плохо. Сейчас она находится в реанимации одной из российских клиник.

Ранее в турецкой больнице скончалась 12-летняя россиянка, пострадавшая из-за несчастного случая в отеле Бодрума. Ее руку засосало в трубу бассейна. На помощь подоспели отец девочки и еще семеро мужчин. Насос удалось остановить, однако руку вытащили только после того, как сломали трубу.

Ребенок слишком долго находился под водой без воздуха и захлебнулся. Через несколько дней девочка умерла в отделении реанимации города Денизли, так и не придя в сознание. Генконсульство РФ совместно с властями Турции пообещало обеспечить помощь в организации репатриации тела.

Также в Турции в июле скончалась 16-летняя россиянка. По словам отца девушки, в Красноярск тело дочери доставили без некоторых внутренних органов. Российские следователи назначили судмедэкспертизу.

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происшествия за рубежом

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