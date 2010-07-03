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04:39

Турецкую клинику заподозрили в изъятии органов у 16-летней россиянки

происшествия медицина за рубежом

04:39

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Фото: depositphotos/fransz

Директор турецкой клиники "Яшам Хастанеси" в Аланье Нуртач Ары назвала клеветой информацию о том, что врачи изъяли органы у скончавшейся 16-летней россиянки.

По ее словам, девочка поступила в клинику слишком поздно и в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, поэтому спасти ее было уже невозможно.

"Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите", – сказала она РИА Новости.

Отмечается, что после смерти россиянки было сделано вскрытие в судебно-медицинском морге. Согласно турецким законам, на процедуру получения результатов отводится два месяца.

Россиянка скончалась в Турции в июле. По словам ее отца, врачи не выдали медсправок и результатов анализов, а только свидетельство о смерти с указанием причины.

При этом родители утверждают, что в родной Красноярск тело дочери доставили без некоторых внутренних органов. Российские следователи назначили судмедэкспертизу.

Ранее стало известно, что 12-летняя россиянка, руку которой засосало в трубу бассейна отеля в Бодруме, умерла в турецкой больнице после неоднократных попыток реанимации.

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происшествия медицина за рубежом

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