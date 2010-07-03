Три человека утонули во время шторма в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Три человека погибли в водах Черного моря во время пятибалльного шторма. Инцидент произошел в Сочи. Еще 20 человек силам МЧС удалось спасти. Об этом во вторник сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергея Домората.

"Во время шторма в пять баллов погибли трое иногородних граждан, которые пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в море на диких пляжах", – рассказал Доморат.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что планируют в будущем во время штормов на пляжах усилить контроль по безопасности.

"Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции. Это касается и не оборудованных пляжных территорий, где купаться у нас запрещено", – подчеркнул мэр города.

Ранее стало известно, что сегодня в Абхазии не смогли спасти туриста из Москвы. Мужчина также пренебрег мерами безопасности и стал жертвой четырехбалльного шторма.