Три человека утонули во время шторма в Сочи

Три человека погибли в водах Черного моря во время пятибалльного шторма. Инцидент произошел в Сочи. Еще 20 человек силам МЧС удалось спасти. Об этом во вторник сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергея Домората.
"Во время шторма в пять баллов погибли трое иногородних граждан, которые пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в море на диких пляжах", – рассказал Доморат.
В свою очередь, в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что планируют в будущем во время штормов на пляжах усилить контроль по безопасности.
"Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции. Это касается и не оборудованных пляжных территорий, где купаться у нас запрещено", – подчеркнул мэр города.
Ранее стало известно, что сегодня в Абхазии не смогли спасти туриста из Москвы. Мужчина также пренебрег мерами безопасности и стал жертвой четырехбалльного шторма.
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