В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма. Об этом сообщил замглавы управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимир Беспалый на совещании в правительстве города 5 августа.

По его словам, накануне две девушки утонули на необорудованном пляже в районе бухты Омега – на территории яхт-клуба "Юг". Погибшие – москвичка 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. "Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка", – уточнил Беспалый, не называя их имен.

По предварительным данным, сообщает ТАСС, несмотря на предупреждение о шторме, одна из девушек прыгнула с пирса и стала тонуть. Вторая бросилась ей на помощь, но также не смогла выплыть.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тела обеих девушек уже обнаружены. "В 09:35 по Москве первое тело извлекли из воды. В 10:45 из воды поднята вторая погибшая девушка", – сказано в сообщении ведомства. Следственный комитет приступил к доследственной проверке обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что на реке Лозьве в Свердловской области перевернулась моторная лодка. Утонули женщина и двое детей.