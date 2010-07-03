СК подтвердил пятикратный перегруз перевернувшегося в Черном море катера

Видео: СК РФ

Следственный комитет подтвердил, что прогулочный катамаран, перевернувшийся 5 июля в Черном море у поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, вечером 5 июля на расстоянии около 100 метров от берега перевернулся прогулочный катер "Атолл". Им управлял житель Краснодарского края 1963 года рождения.

"На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек", − сказано в сообщении СК. По мнению специалистов, перегруз привел к опрокидыванию судна.

В результате ЧП погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. Они были туристками из Мордовии и Белгорода.

СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более человек. Были задержаны владелец судна, а также его капитан, который попытался скрыться после происшествия.