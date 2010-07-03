Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:40

СК подтвердил пятикратный перегруз перевернувшегося в Черном море катера

происшествия

11:40

Поделиться в социальных сетях:

Видео: СК РФ

Следственный комитет подтвердил, что прогулочный катамаран, перевернувшийся 5 июля в Черном море у поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, вечером 5 июля на расстоянии около 100 метров от берега перевернулся прогулочный катер "Атолл". Им управлял житель Краснодарского края 1963 года рождения.

"На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек", − сказано в сообщении СК. По мнению специалистов, перегруз привел к опрокидыванию судна.

В результате ЧП погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. Они были туристками из Мордовии и Белгорода.

СК возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более человек. Были задержаны владелец судна, а также его капитан, который попытался скрыться после происшествия.

Почему в Черном море перевернулся катамаран с 55 пассажирами?

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика