Туристки из Мордовии и Белгорода погибли в ЧП с катамараном в Черном море

Фото: Снимок с видео СК РФ

Установлены личности двух женщин, которые погибли при крушении катамарана в Черном море под Джубгой.

"Одна приехала из Мордовии, 1977 года рождения, вторая – жительница Белгорода, 1985 года рождения", – сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Источник агентства рассказал, что причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз. Вместимость катамарана – 12 человек, однако в момент ЧП на борту катера находились 43 пассажира.

"Судно относится к классу малых прогулочных катамаранов. Вероятнее всего, оно подверглось переделке, чтобы вместить больше людей", – добавил собеседник агентства.

Ранее полицейские задержали владельца судна и капитана, который скрылся после происшествия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.