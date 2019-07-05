Прогулочный катер перевернулся в Черном море

Фото: телеграм-канал "Кубанские новости"

Более 40 человек находились на борту прогулочного катера, перевернувшемся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края. По предварительным данным, все они доставлены на берег, но устанавливается точное местонахождение шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу МЧС России.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. 37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными судами остальные шесть человек также были доставлены на берег", – сказал представитель МЧС.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадали два человека.

"Двоим оказаны реанимационные действия. Остальным, по предварительным данным, помощь не понадобилась", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о спасении четверых детей и 14 взрослых. В экстренных службах также рассказали, что одной женщине понадобилась помощь врачей.

Также "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что владелец перевернувшегося катера уже задержан.

По факту произошедшего в СК проводят доследственную проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анну Терземан.

"Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря", – сказала она.

3 июля на Волге перевернулась прогулочная лодка с пятью пассажирами. Троих человек удалось спасти. ЧП случилось у села Золотое в Саратовской области.