Прогулочная лодка с 5 пассажирами перевернулась на Волге

Фото: ТАСС/Пресс-служба Главного управления МЧС России

Прогулочная лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Волге. ЧП произошло у села Золотое в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Со слов очевидцев, в момент инцидента в лодке было пять пассажиров. Троих из них удалось спасти.

Кроме того, как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Наталия Каранатова, спасатели вытащили из воды тело женщины 1963 года рождения. "Поиски мужчины продолжатся утром в четверг", – уточнила она.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели ребенка в озере в Солнечногорске. По данным следователей, 12-летний мальчик был на озере с одноклассниками и во время купания стал тонуть.