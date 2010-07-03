Прогулочная лодка с 5 пассажирами перевернулась на Волге

Фото: ТАСС/Пресс-служба Главного управления МЧС России
Прогулочная лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Волге. ЧП произошло у села Золотое в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Со слов очевидцев, в момент инцидента в лодке было пять пассажиров. Троих из них удалось спасти.
Кроме того, как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Наталия Каранатова, спасатели вытащили из воды тело женщины 1963 года рождения. "Поиски мужчины продолжатся утром в четверг", – уточнила она.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после гибели ребенка в озере в Солнечногорске. По данным следователей, 12-летний мальчик был на озере с одноклассниками и во время купания стал тонуть.
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