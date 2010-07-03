СК начал проверку после гибели ребенка в озере в Солнечногорске

Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на водоеме в Солнечногорске, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 5 июня на пляже озера Сенежское. В больницу доставили 12-летнего ребенка с диагнозом утопление. Врачи пытались реанимировать мальчика, но он умер.
По предварительным данным, ребенок был на озере с одноклассниками. Во время купания он начал тонуть. Очевидцы вытащили его из воды и стали оказывать первую помощь до приезда скорой помощи.
В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинского исследования.
Ранее сообщалось, что 28 мая компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться. Юношу 2003 года рождения достали из воды приятели. Они пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Однако сохранить жизнь молодому человеку не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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