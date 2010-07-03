В пруду музея "Коломенское" утонул человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пруду на территории музея-заповедника "Коломенское" нашли утонувшего человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На проспекте Андропова, на территории музея-заповедника "Коломенское", в пруду обнаружено тело человека", – сообщили агентству.

На месте работает полиция. Для эвакуации тела погибшего на берег вызвали сотрудников МЧС.