СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

По данным следствия, 28 мая компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться. Юношу 2003 года рождения достали из воды приятели. Они пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Однако сохранить жизнь молодому человеку не удалось.

Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы в Москве-реке утонул подросток. Это произошло в районе проспекта Маршала Жукова.