Подросток утонул в реке на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Подросток утонул в Москве-реке на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе проспекта Маршала Жукова. На место происшествия вызвали водолазов МЧС.

Подробности происшествия уточняются.

20 мая в пруду на территории музея-заповедника "Коломенское" нашли утонувшего человека. Для эвакуации тела погибшего на берег вызывали сотрудников МЧС.